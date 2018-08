NEOPOP Festival, a capital do techno

Ao longo das últimas edições foi possível assistir, em Viana do Castelo, ao melhor que se produz no circuito underground da música eletrónica mundial.

Este ano, nos 4 dias de festival, as influências do House e Dance ao mais musculado Techno, passaram pelo Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo.

Nomes como de Miguel Bogalheiro, Mr. Herbet Quain, ou mesmo St. Germain, projeto do produtor francês Ludovic Navarre que surgiu acompanhado por virtuosos do mundo do jazz.

No cenário histórico desta cidade portuária, foi possível ouvir ainda o alemão Recondite em formato Live Set, demonstrar toda a sua mestria na produção e interação músico/espacial, a lenda do Techno Detroit Jeff Mills, e as suas compilações de extremo perfecionismo, terminando com o afterhours inédito do chileno Ricardo Villalobos e a sua habitual interação com um público habituado a pistas de dança.

No próximo ano, o festival de música eletrónica mais respeitado em Portugal, volta a Viana do Castelo com todas a novidades para os amantes da música de dança. All for Techno!