Neste presépio de cortiça, os reis magos dão ao menino azeite, pão e aguardente de medronho

"Além o anjinho é feito com plumas que se vão arranjar nos campos", aponta Dionísia Costa que anda pelo meio das figuras com mais de um metro que fazem parte do presépio da Cortelha. Neste sítio da Serra do Caldeirão onde moram não mais do que 160 pessoas, nesta altura do Natal todos dão uma mãozinha para fazer o presépio que é o orgulho do monte.

Um presépio concebido com materiais próprios da serra:cortiça, musgo, pedras da ribeira, medronheiro, pinheiros, sobreiros. O presépio é iniciativa da Associação Amigos da Cortelha e Avelino, que pertence a esta instituição, lança mãos à obra muitos dias antes das festividades.

A repórter Maria Augusta Casaca acompanhou a construção deste presépio.

Todas as figuras do presépio são feitas em cortiça, que é o ouro desta serra. "Começámos a fazer isto há 15 dias. Quando o miolo das sobreiras apodrece, nós recuperamos esses cortiços e fazemos estas imagens", esclarece.

Quem andar pelo meio do presépio vê a fonte onde a água está sempre a correr, e muitas figuras que vão ver o Menino que já nasceu. "Os Reis magos, os camelos, Nossa Senhora e S. José, o pastor com ovelhas, o Menino,", enumera Dionísia."É tudo feito em cortiça".

As pessoas mais novas, que já são poucas na serra, muitas vezes não estão empenhadas neste trabalho comunitário. Mas a associação da Cortelha tenta cativar todos para participarem no presépio." Os mais novos já vêm vindo. tem que ser com o tempo", afirma Avelino.

Muitas figuras já estão feitas de um ano para o outro mas há constantemente retoques a dar e na Cortelha tentam sempre fazer um presépio diferente. A iniciativa, embora feita a muitas mão, dá muito trabalho" Foi a cortiça que teve que se ir buscar ao mato, as pedras que são muito pesadas...", conta Dionísia.

Esta aldeã mostra os presentes diferentes que os reis Magos vão levar ao menino. Só iguarias feitas na serra do Caldeirão."É o pão tradicional, a aguardente, o mel e o azeite, os marmelos, os medronhos e a romã, as coisinhas tradicionais aqui da nossa serra." Principalmente aos fins de semana vem muita gente de fora ver este presépio colocado ao ar livre.

Na Cortelha os moradores só pedem que não mexam nas figuras para não estragar tanto trabalho." "Vem muita gente lá de baixo para ver o presépio", diz Avelino. "Lá de baixo" é do litoral do Algarve.

O presépio da Cortelha vai ficar exposto até ao dia de Reis.