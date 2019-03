"Nocturno", uma experiência de música e movimento no escuro

Na imaginação das crianças, a noite é talvez o primeiro dos grandes mistérios... "Nocturno " é uma experiência de música e movimento no escuro. "Explora o que acontece na imaginação das crianças durante a noite e o que é que acontece no escuro, muitas vezes também ligado ao mistério e ao medo. As sombras, o escuro, o silêncio, o barulho da rua e os movimentos que nós ouvimos quando estamos em casa à noite", conta Susana Duarte, a responsável pela programação Mais Novos do São Luiz.

Esta é a segunda vez que "Nocturno" se apresenta no São Luiz, depois de por lá ter passado em 2017. A programadora Susana Duarte fala-nos de um espetáculo que "teve imenso êxito" quando se apresentou pela primeira vez no teatro.

Pensado para um público entre os 6 e os 10 anos, "Nocturno" volta a subir ao palco dias 23 e 24 março, às 16h00, na Sala Mário Viegas do Teatro São Luiz, em Lisboa. Mais informações aqui .