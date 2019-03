O Dia Mundial da Poesia é hoje no CCB

Neste ano de Sophia, o diretor do CCB Elisio Summavielle não precisava de procurar uma outra razão: parecia lógico que a Festa da Poesia, no Dia Mundial, fosse para a poeta.

Uma tarde para a poesia, não só de Sophia de Mello Breyner, mas de toda a poesia. Há sítios onde cada um de nós, de todos, quem quiser pode ir ler poemas em voz alta, quaisquer poemas até os próprios. No programa em várias salas do CCB há também uma maratona de leitura com muita gente a ler Sophia, que vai abrir com a ministra da Cultura. Poesia e poemas, de Sophia e de outros e das muitas gavetas onde pousa a poesia.

Dia Mundial da Poesia no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, é este sábado à tarde, das 15h00 às 19h00, para comemorar Sophia de Mello Breyner, 100 anos depois do seu nascimento. A entrada é livre.