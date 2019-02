O namoro numa mini-conferência para miúdas e miúdos

Durante quatro dias, no LU.CA, o Teatro Luís de Camões, em Lisboa, as crianças são convidadas a colocar questões sobre o namoro. Do lado das respostas vai estar Maria João Mayer Branco, mãe e professora no departamento de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa.

"A ideia de falar para crianças agradou-me imediatamente, achei que seria mais difícil do que aquilo a que estou mais habituada e talvez mais importante", conta Maria João.

"A conversa vai conduzir-nos a pensar não acerca do que é o namoro, mas acerca do que é o amor e, portanto, a ideia é falar com os meninos sobre a dificuldade de compreender o que é isso de amar alguém", revela a professora de filosofia.

Estas mini-conferências têm como objetivo questionar e estimular o pensamento dos mais novos. Em janeiro, foi o dramaturgo José Maria Vieira Mendes, do Teatro Praga, quem comandou a sessão dedicada "Para que serve a cultura?".

Dias 14 e 15 de fevereiro, a "mini-conferência para miúdas e miúdos curiosos sobre namorar" recebe escolas. No fim de semana de 16 e 17, há três sessões para as famílias. Mais informações aqui .