O passado, o presente e as memórias das vidas ligadas ao Mar

O livro é um olhar para o mar e para tudo o que ele envolve: a sua história, geografia, recursos naturais, as memórias das pessoas que dele vivem, mas também a investigação e o futuro deste oceano. Maria Manuel Valagão, uma das autoras, doutorada em Ciências do Ambiente, já tinha publicado um livro sobre o Algarve Mediterrânico e percebeu que tinha que fazer qualquer coisa sobre o Mar. "Fiquei a pensar como havia de abordar o mar".

Maria Manuel Valagão foi à procura de pescadores um pouco por todo o Algarve para ter os seus testemunhos.

Encontrou Joaquim Dias de Sousa, na Fuzeta. Joaquim Bloco, como é conhecido.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca sobre o lançamento do livro "Vidas e Vozes do Mar e do Peixe"

Um homem que andou à pesca do bacalhau. Conta que trabalhava num navio grande, no S. Rafael, na Gronelândia. Acompanhou sempre Maria Manuel Valagão e explicou-lhe aquilo que ela quis saber." Andei sempre com ela", diz Joaquim Bloco, dirigindo-se à autora.

E deu-lhe um de vários testemunhos que enriquecem o livro. Nídia Braz, professora na Universidade do Algarve e outra das autoras, considera que o livro não é um manual académico.

Pelo contrário, pode ler-se quase como um romance." O nosso objetivo é que este livro seja para o cidadão comum".

No entanto, para chegar ao resultado final foi preciso muita investigação e consultar historiadores, sociólogos, escritos antigos e também conhecer o trabalho de investigação que se faz atualmente.

No livro não faltam igualmente receitas com produtos do mar concebidas pelas famílias dos próprios pescadores.

Joaquim Bloco ficou feliz por ter dado o seu testemunho e dar a conhecer as suas memórias. Por contar a dureza dos tempos em que ia atrás do bacalhau para a Gronelândia, o frio, o estar 6 meses no mar sem tomar banho.

Nesta caldeirada de ingredientes que fazem o livro "Vidas e Vozes do Mar e do Peixe", a fotografia de Vasco Célio é o que mais salta à vista. A fotografia ilustra os textos, enriquecendo com imagens várias passagens do livro. "É uma valorização enorme", diz Nídia Braz.

O livro é publicado pela editora Tinta da China.