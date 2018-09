O Porto visto pelos turistas ao longo de 200 anos

As paredes da sala de exposições da biblioteca Almeida Garrett estão revestidas de frases sobre a cidade do Porto. São frases retiradas de livros e guias de viagem publicados entre a monarquia constitucional e o Estado Novo.

"Balançando-se com um jeito peculiar e desajeitado, as mulheres levam prodigiosas cargas sobre as suas cabeças. Tudo, desde bebés a fardos de mercadoria, é suportado pela cabeça feminina em Portugal; e estas mulheres do norte usam uma peculiar rodilha adaptada a esse costume".

Elisa Cerveira, Vasco Ribeiro e Emília Dias da Costa são investigadores da Universidade do Porto, responsáveis por esta exposição.

"A iniciativa surgiu do meu colega Vasco Ribeiro que juntou uma coleção de guias ao longo dos anos. Esta questão do Porto toma ainda outro interesse porque a cidade está a ser visitada por muitos estrangeiros", sublinha Elisa Cerveira.

Reportagem de Barbara Baldaia com sonorização de Joaquim Pedro Rocha

Sempre que viajava para fora, Vasco Ribeiro procurava guias antigos sobre Portugal para alimentar a coleção. Uma das fases que acha mais interessante - não fosse ele especialista em comunicação política - é a do Estado Novo. António Ferro, o responsável pela máquina da propaganda de Salazar, encontrou nos guias turísticos uma estratégia de comunicação

"Verifica-se que Ferro quando assume o secretariado da propaganda nacional, começou a patrocinar a publicação destes guias, porque falando das belezas do países, consegue-se camuflar o regime", sublinha.

Falar das belezas das paisagens e das gentes para esconder a ditadura. Mas isto aparece já na parte final da exposição, que arranca em 1820. Emília Dias da Costa frisa que nesta altura havia muito poucas imagens para ilustrar os livros e, por isso, os textos são profusamente descritivos

"Não é onde o Douro desliza mais pacificamente que eles adoram praticar desporto, mas antes se atiram ruidosamente para a água e revolvem sem medo por entre espuma ou nas pedrinhas à beira-mar".

"A festa de São João, acima de tudo, é um delírio universal. Só se veem luzes, fogueiras, fogos de artifícios, arcos de verduras e de flores, grinaldas".

Sons, cores, movimento, sabores, sensações, todos os sentidos condensados em letras... até os cheiros.

"Em primeiro lugar e acima de tudo, nestes cheiros intensamente locais, vem o odor do tradicional bacalhau salgado. Primeiro invista-se num maço de cigarros Antoninos e fume-se vigorosamente, expelindo o fumo pelo nariz"

Repare-se nas sugestões da época, note-se os rendilhados da linguagem, lembre-se que os primeiros guias de viagem mais não eram do que cartas e notas escritas pela nobreza endinheirada, com posses para viajar.

"Para se cultivar, o nobre tinha que viajar. E então instalavam-se nas capitais, faziam viagens longas, durante anos, em meios de transporte próprios e muitas vezes faziam estes diários de impressões das cidades que visitam. Nesse grand tour, as pessoas viajavam com todo o luxo e gastavam fortunas".

Grandes vidas, as dos que fizeram os primórdios dos guias turísticos que não deixaram de visitar Portugal e encontraram no Porto um encanto particular.