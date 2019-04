O que têm o Homem e a árvore em comum? Bagão Félix responde em "Raízes da Vida"

Escrito por Bagão Félix, em parceria com Ana Paula Figueira, "Raízes de Vida" enumera valores, atitudes e memórias que sustentam o ser humano e respostas da natureza às inquietações do Homem.

"Raízes de Vida" mergulha no húmus da terra para estabelecer similitudes entre a árvore e o Homem, naquilo que é a sua essência. "O livro nasceu de algumas palavras que estavam à procura da sua vez como as sementes estão à procura da grande árvore", afirmou Bagão Félix, entrevistado por Fernando Alves, na Manhã TSF. "A palavra e as sementes são unidas por um ponto fundamental: a vida."

"Por vezes, fazemos uma divisão artificial entre o Homem e o resto da Natureza. A visão que procura conciliar os aspetos da natureza humana com os aspetos da natureza botânica e vegetal é um ensinamento para todos", considera Bagão Félix. "É o prodígio da Natureza."