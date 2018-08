O Sol da Caparica brilha em português até dia 19

No arranque, já esta quinta-feira, destaque para as atuações de Virgul, Anselmo Ralph, Jorge Palma, Carminho, Linda Martini ou os Peste e Sida e nos dias 17 e 18, Miguel Araújo, GNR, Piruka, Bispo, Expensive Soul, Amor Electro, Sara Tavares, Rodrigo Leão, Ana Bacalhau ou uma Homenagem a Cesária Évora entre os mais de 30 nomes que vão subir ao palco do Sol da Caparica.

Ouça a reportagem de Miguel Fernandes com a sonoplastia de João Félix Pereira no Sol da Caparica

Artistas de países da língua portuguesa, dos mais variados géneros musicais e para todas as idades. É a proposta do festival que no último dia 19 de agosto, dedica o espaço e o programa às crianças.

O Sol da Caparica de 16 a 19 de agosto, no Parque Urbano na Costa de Caparica.