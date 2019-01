O som que a escrita tem. Paulo Portas e Francisco José Viegas de caneta em punho na TSF

Paulo Portas nunca escreveu um livro, mas tem discursos para a troca. E toma notas. E prepara aulas. Dita memorandos. E guarda cadernos de capa dura - "nem faço ideia quantos" - num arquivo lá por casa.

Já vai usando o iPhone para escrever, mas nada se compara ao desenho da letra no papel. A respiração entre as frases, que escreve em folhas de papel branco, resmas de folhas A4, brancas, com oito linhas no máximo "só de um lado". E vem-nos à memória certos discursos de fôlego, com 80 a 90 folhas, sem rasuras. Safa!

Francisco José Viegas tem uma gaveta desarrumada com cadernos. Os cadernos onde escreve os romances policiais. É aquele, o local do crime, o lugar das investigações do inspetor da PJ, Jaime Ramos, de que ainda ouviremos falar este ano.

Escreve com a caneta de tinta permanente oferecida pelo pai, há mais de 40 anos. "Já perdi muita coisa na vida, mas esta caneta acompanha-me sempre".

Escreve em cadernos de capa dura de marca nacional "Emílio Braga e Firmo", e fica fascinado pelo gosto dos portugueses pelos Moleskine que Paulo Portas tanto aprecia. Já agora que explique: " são folhas muito fininhas, são cremes, parecem poucas mas rendem. E cabem no bolso."

O orgulho pela caligrafia é comum, a relação entre a mão e o espírito, e o Francisco gosta de se debruçar sobre a letra, como nos cadernos antigos. Tem letra miúda e legível. "Irrita-me aquela coisa da letra de médico. Quem escreve, escreve para ser compreendido". À mão escreve-se mais devagar. Ajuda a pensar.

E tenta orgulhar-se da caligrafia, como se soubesse pintar. Paulo Portas revela-nos uma letra "centrista" nem para esquerda, nem para a direita. E a inclinação para o desenho, herdada do pai, o arquiteto Nuno Portas, revela um olhar estético sobre a palavra.

"Ainda escreves à mão?"