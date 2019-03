Ocre de Filipe Raposo

Ocre, é a cor mais primordial que parte do vermelho, que o pianista Filipe Raposo escolheu para aquela a que chamou a trilogia das cores, que este disco é o primeiro.Vermelho, o Preto e o Branco, que chegam desde a antiguidade clássica. O som primordial que vem de novo do piano solo de Filipe Raposo, que vai também buscar a uma certa ideia popular, as linhas com que escreve música em ocre. Um pianista que regressa ao piano solo, mas que também foi buscar a voz que já vem de outras andanças, Rita Maria, que empresta de novo a voz. Ocre é o vermelho de Filipe Raposo, da trilogia das cores primeiro disco, das cores que hão-de chegar ainda do Preto e do Branco, hoje Ocre vai ver a luz dos holofotes em palco.

29 março FILIPE RAPOSO (PT) Øcre, Sexta, 21h Sala Luis Miguel Cintra, Teatro Municipal S.Luiz, Lisboa.