Órgão ibérico da Igreja da Oliveira inspira música contemporânea

O órgão ibérico da igreja de Nossa Senhora da Oliveira, no centro histórico de Guimarães, inspirou os músicos Sérgio Bastos e Pedro Augusto a criar uma peça original de música erudita contemporânea, que será apresentada em concerto este sábado à noite (21h30).

"Ainda há um certo conservadorismo no repertório dos concertos de órgãos de tubos e isso acabou por criar um estímulo para experimentar outras coisas", afirmou à TSF o músico e compositor Pedro Augusto, que sempre sonhou produzir algo novo para um instrumento tão antigo. Em coautoria com o pianista e professor Sérgio Bastos, escreveram "Música Mágica", uma peça inteiramente nova, dividida em três partes, que se afasta do habitual registo litúrgico.

Ouça a reportagem da jornalista Liliana Costa

O projeto foi concebido tendo como ponto central o órgão de tubos neoclássico da Igreja da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, concluído em 1841 e restaurado, em 2013, pelo organeiro Pedro Guimarães.

"'Música Mágica' é uma peça inteiramente nova, desvinculada da tradição litúrgica no uso deste instrumento, mas enraizada noutro tipo de preocupações, que se relacionam com, por exemplo, a ativação acústica e a relação com a arquitetura envolvente", descreve Samuel Silva, responsável da Capivara Azul, associação cultural que encomendou a obra, desenvolvida numa residência artística que decorreu nas últimas semanas.

A Capivara Azul - Associação Cultural nasceu há ano e meio em Guimarães para oferecer uma atividade regular na programação de música alternativa.

A direção musical está a cargo de Sérgio Bastos e Pedro Augusto. Bastos tem formação superior em piano e colabora com projetos como Space Ensemble, Sonoscopia e com instituições como a Casa da Música e a Fundação Serralves. Atualmente é pianista acompanhador e professor de piano na Academia de Música de Castelo de Paiva, tendo exercido este cargo no Conservatório Calouste Gulbenkian de Braga, Conservatório do Porto, Conservatório da Maia, entre outros.

Pedro Augusto dedica-se às artes sonoras e apresenta desde 2003. Como músico, criou o alter ego Ghuna X e, mais recentemente, Live Low. Compõe para cinema e teatro e trabalhou como produtor musical e engenheiro de som em diversos discos de Capicua, Black Bombaim, Calhau ou Killimanjaro. É formador, desde 2008, do Serviço Educativo da Casa da Música - Digitópia.

Os dois músicos estiveram em residência na igreja de Nossa Senhora da Oliveira onde trabalharam com Francisco Fernandes, um estudante de 15 anos do Conservatório de Música de Guimarães, e Carole Reis, estudante em Amesterdão. Os dois jovens músicos vão também participar no concerto final de apresentação de "Música Mágica", agendado para este sábado, dia 29 de dezembro (21h30), na igreja de Nossa Senhora da Oliveira.

O concerto integra o programa de Guimarães, Cidade Natal, promovido pela Câmara Municipal de Guimarães, em parceria com as instituições locais, para celebrar a quadra festiva do final do ano.