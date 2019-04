Os Dias da Música no Porto

Shakespeare é o guia destes dias e vai levar ao Coliseu Porto Ageas, "Sonho de uma Noite de Verão", de Mendelssohn, para começar já hoje a anunciar os dias da Música de 25 de abril no Centro Cultural de Belém. Sonho de uma Noite de Verão marca essa ideia de Shakespeare de dar à música de cena, a importância de um teatro que precisa de emoções de sentidos vivos que a musica podia dar aos espetáculos, este ano Shakespeare é a luz dos dias da música e digamos que é como vai sublinhar André Cunha Leal, programador do CCB, uma tornée alargada para fora dos muros. O espetáculo desta noite tem estado a ser construido a partir de um grande estágio de orquestra, orientado pelo maestro Cesário Costa. Esta orquestra estágio tem cerca de 70 músicos e em cada sitio junta-se um coro local, esta noite no Coliseu do Porto, vão estar o Coro Lira, O Coro dos meninos cantores da Trofa e o Coro da Academia de Espinho

Orquestra do Festival Dias da Música, Direção Musical, Cesário Costa, Coro dos Meninos Cantores da Trofa: Maestrina Antónia Maria Serra, Coro Lira, Coro da Academia de Música de Espinho , Ambos os coros com direção da Maestrina Raquel Couto

Solistas: Ana Maria Pinto, soprano, Patrícia, Quinta, meio-soprano, Narrador, Pedro Penim

"Sonho de Uma Noite de Verão" É uma das mais populares obras de Mendelssohn. Esta noite é abertura dos Dis da Música do CCB, no Coliseu Porto Ageas, um espetáculo, com solistas, coros, orquestra e narração, estreia às 9 e meia da noite, e vai ainda passar por Coimbra, no dia 23 até ao CCB, em Lisboa, no dia 25 de abril.