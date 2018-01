Os leilões mais originais de 2017

O quadro "Salvator Mundi" de Leonardo Da Vinci, que se pensava estar desaparecido, foi a obra mais cara de sempre vendida em leilão. A pintura a óleo com 60 centímetros foi leiloada pela Christie's em Nova Iorque por 382 milhões de euros. O quadro foi vendido há 60 anos por 45 libras (50 euros) e, durante quase cinco décadas, esteve desaparecido. Em 2005, voltou a surgir mas foi necessária pesquisa para certificar a autenticidade da obra.

Ainda no mundo da arte, a Sotheby's, em Hong Kong, leiloou uma tigela chinesa de porcelana, de 13 centímetros, feita no século XI durante a Dinastia Song do norte da China (960-1127). O objeto raro e antigo rendeu 32 milhões de euros.

Também um objeto histórico, mas mais recente, rendeu três mil euros num leilão da plataforma Catawiki. Trata-se de uma cópia ilustrada da Bíblia, impressa em 1727, em Londres pelo autor R. Wilkin. O que há de peculiar na Bíblia? Tem apenas 4x3 cm, 278 mini páginas e 14 gravuras. Tudo em miniatura.

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Outro documento leiloado em 2017, por 141 mil euros, foi a última carta conhecida escrita a bordo do Titanic por um passageiro, apenas um dia antes do naufrágio: "Se tudo correr bem, chegaremos a Nova York na quarta-feira". O autor era um homem de negócios que viajava em primeira classe, o destinatário era a mãe.

Um fragmento do meteorito Muonionalusta, o mais antigo da Terra, leiloado este ano por 16 mil euros na Catawiki. Estima-se que foi formado há 4,5 mil milhões de anos, ao mesmo tempo que a formação da Terra.

Também do espaço, foi leiloado em Nova Iorque, por 1,5 milhões de euros, um saco de pó lunar, onde o astronauta norte-americano Neil Armstrong guardou, durante a missão Apollo 11, as primeiras amostras da Lua. O saco tem a data de 1969 e foi utilizado para transportar mais de 500 gramas de materiais da superfície lunar.

Mais excêntrico foi o leilão de uma mecha de cabelo do rei do rock, Elvis Presley, que foi leiloada por 1300 euros. Os fios de cabelo tinham sido guardados pelo seu cabeleireiro pessoal, Homer Gill Gilleland, que trabalho com o artista durante mais de 20 anos.

Em setembro, um dos primeiros carros Mercedes Benz blindados que a família real espanhola utilizou nos atos oficiais no final dos anos 70, esteve em leilão. O Mercedes Benz 450 SEL azul, com cinco metros de comprimento, foi leiloado na Catawiki por 39.500 euros.

Também em 2017, a Catawiki anunciou a venda da peça de Lego mais cara do mundo, feita de ouro maciço de 14 quilates, pelo valor de 18.498 euros. A peça foi oferecida pela marca, entre os anos 1979 e 1981, a um número restrito de parceiros de negócio e funcionários que celebravam 25 anos na empresa.

Por fim, em 2017 um atum rabilho de 212 quilos, pescado no norte do Japão, rendeu 605 mil euros. O atum foi leiloado no mítico mercado de peixe Tsukiji, em Tóquio.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.