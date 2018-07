Os Maias vão chegar à sua caixa de correio. CTT assinalam os 130 anos do livro

Os CTT lançaram uma série de selos que celebram os 130 anos da primeira edição do romance "Os Maias", de Eça de Queiroz.

Em declarações à TSF, Raul Moreira, diretor de filatelia dos CTT, explica que os personagens da obra de Eça de Queiroz foram reimaginados e ilustrados, para esta coleção, pelo designer Luís Duran.

"Vai haver um Carlos da Maia com feições, um Afonso da Maia, uma Maria Eduarda, uma Condessa de Gouvarinho, um João da Ega e uma Dâmaso Salcedo - com expressões que são, evidentemente, inventadas, com trajes que terão por base aquilo que se usava na época neste estrato social.

O responsável pelos selos dos CTT conta os pormenores da nova coleção sobre "Os Maias"

Para além dos seis selos com as personagens da obra, os CTT lançam também um bloco com a figura do seu autor, Eça de Queiroz.

Vão ser lançados cerca de 150 mil selos de cada uma das seis personagens, que estarão à venda nos balcões dos CTT por 0,53€ - e, se a iniciativa tiver sucesso, a circular pelas caixas de correio de todo o país.