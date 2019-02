Os Melhores do Ano nos vinhos e gastronomia distinguidos em noite de gala no Porto

A 22.ª edição desta iniciativa registou 100 nomeados em 24 categorias e reuniu, em noite de gala, cerca de 900 convidados.

Na ocasião, o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, deixou «palavras de confiança no futuro» e aludiu ao desenvolvimento atingido pelo setor do vinho graças à união de esforços dos agentes do setor e das diretrizes traçadas pela União Europeia.

O Prémio Homenagem foi entregue a Paul Symington (Symington Family Estates); o galardão de Personalidade do Ano no Vinho a João Roquette (Esporão) e o Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa 2015 (Douro) premiado como Vinho do Ano, galardão atribuído à Aveleda (empresa); António Maçanita (enólogo); Luís Leocádio (enólogo revelação) e sommelier Gabriela Marques (Restaurante Varanda do Ritz Four Seasons, Lisboa).

Ainda no mundo dos vinhos, foram igualmente distinguidos como os melhores do ano:

Quanta Terra (Douro)/produtor; Poças Júnior (Douro)/produtor de vinhos fortificados; Quinta de Santiago (Vinhos Verdes, subregião de Monção e Melgaço)/produtor revelação; Marquês de Borba (João Portugal Ramos, Alentejo)/marca; Cinco Estrelas (Aveiro)/loja e garrafeira; Heritage Wines/distribuidor.

O prémio Inovação/Investigação foi atribuído à Corticeira Amorim e o de Enoturismo ao 17•56 Museu & Enoteca Real Companhia Velha (Vila Nova de Gaia).

Estrelas brilharam na gastronomia

Na gastronomia, Paulo Amado, diretor das publicações que organizam o concurso Chefe Cozinheiro do Ano, ergueu o prémio Personalidade do Ano.

Benoît Sinthon (Il Gallo D"Oro, Funchal, restaurante com duas estrelas Michelin, recebeu o galardão de chef de cozinha e o de chef revelação foi para Óscar Gonçalves (G Pousada, em Bragança), que recebeu uma estrela Michelin no pretérito mês de novembro.

Alma (Lisboa), com duas estrelas Michelin, do chef Henrique Sá Pessoa/restaurante gastronómico; Terroso (Cascais)/restaurante com melhor serviço de vinhos; Nutrifresco, peixe e marisco (Albufeira)/produtor artesanal foram igualmente distinguidos como os melhores no ano que findou.

A cidade de Santarém recebeu o galardão de Destino Gastronómico e, a nível internacional, o jornalista gastronómico J. A. Dias Lopes foi a Personalidade de 2018 no Brasil.

No decorrer da noite festiva foi ainda divulgado que, após dois anos em França e Itália, o país escolhido para as filmagens do Wine Show, em 2019, foi Portugal. Trata-se de um programa televisivo emitido em 100 países e que terá coprodução da estrutura promotora desta gala do mundo dos vinhos, da gastronomia e do turismo.