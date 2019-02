Para ouvir como no tempo dos avós. Contadores de histórias de todo o mundo vão estar em Portugal

O grupo de teatro O Nariz organiza o primeiro Encontro Internacional de Contadores de Histórias, a acontecer nos concelhos de Leiria, Batalha, Marinha Grande, Pedrógão Grande e Torres Novas.

O programa tem início no próximo domingo, 17 de fevereiro, pelas 15h00, na aldeia de A-do-Freire, em Torres Novas. No mesmo dia, às 18h00, nova sessão, mas no Auditório Municipal da Batalha.

Já no dia 23 de fevereiro, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, reúnem-se contadores da Argentina, Brasil, Cabo Verde e São Tomé, além de Portugal, com espetáculos às 16h00 e 21h30.

Pelo meio, durante uma semana inteira, há momentos para todas as idades, em cinco concelhos dos distritos de Leiria e Santarém.

A organização espera chegar a 2.500 espectadores, entre público escolar e regular, e também crianças com necessidades especiais.

À conversa com a TSF,Vitória Condeço e Pedro Oliveira, do grupo O Nariz, falam da recolha de histórias da tradição oral, mas também de lobisomens, funerais e pastéis de Tentúgal.

Escute alguns dos contos que pode esperar neste Encontro Internacional de Contadores de Histórias, pela voz de Pedro Oliveira:

Ouça aqui a história de César, o imperador romano

Ouça aqui a história do Ti Manel