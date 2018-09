Pé de Vento: 40 anos a fazer teatro para os mais novos

A companhia de teatro Pé de Vento nasceu há 40 anos e, para marcar a data, realiza esta sexta-feira uma sessão comemorativa no Porto.

Uma sessão onde vão tratar-se textos de Manuel António Pina, um dos fundadores do projeto, e que contará com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes.

Fernando Alves esteve à conversa com o diretor artístico da Pé de Vento, João Luiz, na Manhã TSF

O espetáculo comemorativo do 490.º aniversário do Pé de Vento acontece às 17h30, no teatro da Vilarinha, no Porto.