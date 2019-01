Piano de Filipe Raposo para Filmes Inacabados

Partir do guião do filme, ou ao que levou estes filmes ficarem assim, o desafio foi desta vez feito ao pianista Filipe Raposo, que traz ao palco Rita Maria e o fadista Ricardo Ribeiro. Três filmes inacabados para encher de música, de Filipe Raposo para encher de vida de novo três filmes que ficaram presos no tempo.

Something"s Got to Give, os últimos momentos de Marylin Monroe, ficaram apenas 37 minutos, dias depois Marylin suicidava-se. Depois Três dias sem Deus, um filme que marca o início da presença das mulheres no cinema em Portugal, e mesmo no mundo todo, e para fechar esta trilogia Fado um filme que também não foi concluído, realizado por um francês. Ricardo Ribeiro vai aqui musicar o filme Fado com o piano de Filipe Raposo, e também a voz de Rita Maria, reconstruir três filmes com esta matéria de som e música voz e ideias é o desafio para cada um de nós espetador reconstruir o resto que falta, ou que faltava. Video Lucem, hoje no Palácio de Estoi, no Algarve, depois das 9 e meia da noite com o piano de Filipe Raposo, e a voz de Rita Maria e do fadista Ricardo Ribeiro.