Gastão Cruz recebe Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura

A Medalha de Mérito Cultural será entregue pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, no dia 4 de agosto, no âmbito do Festival Literário Internacional de Querença, em Loulé, que este ano homenageia o escritor.

A atribuição da Medalha de Mérito Cultural a Gastão Cruz é feita "em reconhecimento do inestimável trabalho de uma vida dedicada à poesia, à produção literária e à escrita, difundindo amplamente a Língua e a Cultura portuguesas, ao longo de mais de cinquenta anos", lê-se no comunicado do Ministério da Cultura, agora divulgado.

Gastão Cruz nasceu em Faro, a 20 de julho de 1941, licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e a sua obra foi distinguida com o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio PEN Club de Poesia, o prémio D. Dinis, da Casa de Mateus, o Grande Prémio de Literatura DST e o Prémio Literário Correntes d'Escritas, entre outros galardões.

A Medalha de Mérito Cultural é uma distinção do Governo português, atribuída por decisão do titular da Cultura.