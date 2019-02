Portugueses à conquista de Berlim

"Serpentário", uma coprodução luso-angolana, vai ser exibida no âmbito do programa paralelo "Fórum" da Berlinale e vai integrar também a competição de primeiras longas-metragens, onde concorre com outros 15 filmes.

O filme de Carlos Conceição conta a história de "um rapaz que vagueia por uma paisagem africana pós-catástrofe, em busca do fantasma da sua mãe". O filme assinala a estreia da produtora Mirabilis, de António Gonçalves e do próprio realizador.

A jornalista Cláudia Arsénio faz a antevisão da participação portuguesa na Berlinale

Também o filme "A portuguesa", de Rita Azevedo Gomes, vai ser exibido no âmbito do programa paralelo "Fórum", enquanto a última curta-metragem de Susana de Sousa Dias, "Fordlandia Malaise", vai ter estreia mundial em Berlim. Trata-se de um ensaio documental sobre a utopia construída por Henry Ford na floresta da Amazónia, e vai ser exibida no "Forum Expanded", tal como a produção portuguesa "A Story From Africa", de Billy Woodberry.

Em estreia mundial, a série policial portuguesa "Sul", de Ivo M. Ferreira, com argumento de Edgar Medina e Guilherme Mendonça, foi escolhida para estar presente no festival, nos "Market Secreenings", da secção "Drama Series Days". Trata-se de uma produção da Arquipélago Filmes e é um "policial negro" cuja ação acontece em Lisboa durante o período de crise económica do país.

"Past Perfect", de Jorge Jácome, está selecionado para a Berlinale Shorts, secção competitiva do festival dedicada às curtas-metragens.

O projeto "Aurora", de João Vieira Torres, vai ser exibido no "DOC Station" da secção "Berlinale Talents", na qual participam também a distribuidora e programadora Susana Santos Rodrigues, o ator Mauro Soares e o realizador Gonçalo Almeida, convidados a integrar a comitiva de talentos do festival.

A 69.ª edição do Festival de Cinema de Berlim decorre entre 7 e 17 de fevereiro.