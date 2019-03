"Poucos são os que se aventuram a cruzar o Bojador"

Estamos no centenário da poeta, que completaria a 6 de novembro deste ano 100 anos. Um espetáculo que conta com a composição musical do neto de Sophia, o maestro Martim Sousa Tavares.

O espetáculo aconteceu esta quarta-feira às 22h no CAE - Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz e insere-se na semana "Arte Mulher", uma bienal entre o Recife e a Figueira da Foz, promovido pela Editorial Novembro. O objetivo é o de promover a cultura e a língua portuguesa.

Orientam-se projetores de luzes, testa-se o som. Mais logo é altura de dobrar o Bojador deste espetáculo para encenador, técnicos, atores e atrizes.

Em palco a estreia nacional de Bojador, baseado na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen.

Há todo um mar de razões para homenagear Sophia de Mello Breyner, no centenário da poeta. "É um texto de uma atualidade muito bonita. Temos de ir mais longe. Hoje há uma tendência, principalmente dos jovens, a acomodarem-se com o que lhes dão. Poucos são os navegantes de mares desconhecidos. Poucos são os navegantes que se aventuram a cruzar o Bojador", revela Moncho Rodriguez é o encenador, que acrescenta que "falta gente que olha o céu e vai mais longe".

A obra de Sophia, o Bojador, tem décadas, mas a mensagem continua atual.

O espetáculo que vai a cena, em estreia nacional, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, conta com a mestria musical do neto da poeta. Uma trilha musical que vai envolver os 800 espectadores que o CAE pode acolher neste espetáculo a Sophia de Mello Breyner. O texto de base ao espetáculo de marionetas híbridas, tendo em conta "toda a sua beleza" mantém-se original, conta Moncho Rodriguez.

No palco, no Bojador, misturam-se corpos humanos com corpos de marionetas, numa mistura entre a ficção e a realidade. Tal qual o que podemos fazer com o imaginário do Bojador.

O espetáculo está inserido na semana "Arte e Mulher", que na sexta-feira encerra com a entrega de prémios a mulheres que se têm destacado nas artes e espetáculos, mas também no desporto e na responsabilidade social.