Prémio Europa de Teatro. "É um prémio para o teatro português"

Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Dona Maria II, venceu o Prémio Europa de Teatro e, em declarações à TSF, garantiu que esta é uma conquista de todos os que trabalham consigo e, essencialmente, do teatro português.

"É um prémio em que o meu nome é sinónimo de muitos nomes. É um prémio para teatro português", admite, realçando que é positivo que este permita "motivar melhores condições e mais apoio à criação artística e ao teatro".

Recordando algumas palavras do júri, Tiago Rodrigues alertou para um Velho Continente virado para as artes. "A Europa tem de se reconstruir e refundar sobre as palavras e valores sobre a livre circulação de ideias, muito mais do que sobre circulação de produtos. Reconheço nessas palavras do júri uma vontade de promover um teatro que pense o continente partilhando ideias entre vários países", disse.

O júri descreveu Tiago Rodrigues como alguém que continua a lutar pelo teatro europeu e que vai além de qualquer barreira ou preconceito, palavras que o diretor artístico do Teatro Dona Maria II considera muito elogiosas.