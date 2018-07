Foi há 20 anos que os La Fura Dels Baus estiveram no Parque das Nações, para atuar na inauguração da Expo 98.

Duas décadas depois, a companhia de teatro espanhola volta a pisar este espaço, com um espetáculo inédito, em duas partes, no festival Super Bock Super Rock - e em que conta com a preciosa ajuda dos alunos da Escola de Artes e Ofícios do Chapitô.

"O mundo dá muitas voltas", comenta Miki Espuma, diretor artístico dos La Fura Dels Baus, sobre o regresso da companhia espanhola ao Parque das Nações.

Ouça a entrevista de Miki Espuma à jornalista Inês André de Figueiredo

Em 1998, trouxeram à Expo um fragmento da sua peça "Fausto". Agora, voltam com um espetáculo por completo - dividido em duas partes - especialmente concebido para o Super Bock Super Rock.

"Os festivais de música estão a começar a aceitar outros tipos de criações artísticas, não somente musicais, como a pintura, a escultura e, também, o teatro. E o nosso espetáculo tem quatro ou cinco componentes artísticas", afirma Miki Espuma.

E porque criações artísticas que envolvem as componentes mais diversas são apanágio do Chapitô 50 alunos da escola - desde o 1º ao 3º ano - fazem também parte deste espetáculo.

Trata-se de uma colaboração ímpar entre os La Fura Dels Baus e o Chapitô, que fez as alegrias dos jovens artistas.

"Os miúdos estão fascinados. É uma oportunidade incrível podermos trabalhar com uma companhia internacional e dar esta oportunidade aos nossos alunos", diz Gerald Oliveira, professor da Escola de Artes e Ofícios do Chapitô.

Gerald Oliveira, do Chapitô, fala sobre a experiência de atuar com os 'Fura'

"A equipa dos 'Fura' tem sido incansável, acolheu-nos da melhor forma possível, e tem sido uma semana super gratificante", refere.

O feedback é positivo de ambas as partes. O diretor artístico dos La Fura Dels Baus garante que os ensaios decorreram sem "nenhum problema, pelo contrário". "Foi tudo energia e vontade, tudo positivo!", elogia Miki Espuma.