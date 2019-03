Quem dá mais? Peças de arquitetos e artistas plásticos leiloadas no Porto

Alexandra Gonçalves sorri facilmente ao desfiar os nomes que aqui podemos encontrar. "Álvaro Siza Vieira, Souto de Moura, Manuel Graça Dias, Norman Foster, Vhils, Joana Vasconcelos. "A sala de exposições da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP) está cheia. São cerca de uma centena de peças, que vão a leilão esta quarta-feira à noite, desde "serigrafias, esquissos, fotografias, etc."

As peças foram todas doadas, a pedido dos alunos da faculdade, e deram lugar ao " Quem dá mais? ". Alexandra Gonçalves diz que entre algumas respostas negativas, a maioria respondeu prontamente, não foi difícil, só exigiu persistência.

"Tivemos de enviar muitos emails, fazer alguns telefonemas, os professores também nos ajudaram".

Na sala de exposições da Faculdade de Arquitectura do Porto é possível ver as peças para venda. A repórter Sónia Santos Silva já passou por lá.

Quase todas as peças são assinadas em português, mas também chegaram contribuições do estrangeiro, como uma litografia do arquiteto britânico Norman Foster, ou "o esquisso de Alberto Campo Baeza. Nós fizemos o pedido, mas não obtivemos resposta. Quando o correio chegou vinha lá um desenho".

Entre as várias ofertas, há um desenho, noutra mesa, que Alexandra Gonçalves gosta de destacar pelo traço e pelo nome de quem o traçou. "É um desenho de Álvaro Siza Vieira, com diversas figuras humanas, que é uma composição muito dinâmica".

Alexandra Gonçalves, aluna do segundo ano de mestrado da Faculdade de Arquitetura do Porto é uma das organizadores do leilão , que vai ajudar a financiar uma viagem de estudo. O professor Pedro Alarcão aponta a rota de Le Corbusier que os vai levar a França e Espanha. "Vamos começar por San Sebastián e depois vamos para França, onde começamos a viagem por Paris."

As peças que vão ser leiloadas estão expostas esta terça e quarta-feira, na Faculdade de Arquitetura do Porto. O leilão está marcado para amanhã, às 21h00 na FAUP.