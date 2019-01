Quem tem o melhor pato? Uma 'guerra' de museus no Twitter

O desafio partiu do Museu da Vida Rural Inglesa: "Hey British Museum, mostrem-nos o vosso melhor pato".

O British Museum respondeu com uma caixa de cosmética do antigo Egito, datada de 1300 AC, mas não foi o único. Museus de vários países começaram a partilhar no Twitter fotografias das suas melhores peças com patos.

O museu do Louvre, em Paris, França:

O museu J. Paul Getty, na Califórnia, EUA:

O museu d'Orsay‏, em Paris, França:

O museu da Ciência de Londres, Reino Unido, com um dos milhares de patos de borracha que em 1992 caíram de um contentor no Pacífico que acabaram por revolucionar o estudo das correntes oceânicas:

O MET, Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, Estados Unidos:

O museu de História Nacional britânico:

O museu de têxteis de Toronto, Canada:

O Museu das Marcas, em Londres, Reino Unido, só tinha este "pato":

E o Grant Museum of Zoology levou à 'competição' um pato com quatro patas:

Até o museu do instituto Smithsonian, Washington, conseguiu mostrar o seu melhor pato, apesar de estar fechado pelo shutdown dos Estados Unidos.

Já o Radcliffe Observatory Ducks, de Oxford, Reino Unido, foi um pouco mais literal: