Há uns anos, os Radiohead foram acusados pelos Hollies de os plagiarem na canção "Creep". O tribunal comparou essa música com "The Air I Breathe" e deu razão à banda dos anos 60. A progressão de acordes é demasiado semelhante. Os ingleses foram obrigados a incluir Albert Hammond e Mike Hazlewood como co-autores do seu primeiro êxito à escala mundial.

Mas agora, é a vez dos próprios Radiohead não gostarem de se verem como musa inspiradora de outras canções. O jornal musical NME conta que a banda britânica está muito próxima de avançar para os tribunais contra Lana Del Rey.

Isso mesmo. Os Radiohead plagiaram, mas não é isso que os impede de acusarem Lana Del Rey de plagiar a música "Creep".

Em causa, o tema "Get Free" do álbum Lust For Life.

O caso aproxima-se dos tribunais, mas pode não chegar a tanto. Ao jornal britânico The Sun, uma fonte próxima da banda conta que há equipas de advogados envolvidas e que estes estão a trabalhar para que se encontre um acordo que evite uma ida a julgamento.