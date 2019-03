A organização anunciou esta quarta-feira que Marjane Satrapi vai estar no programa para profissionais, no qual vai dar uma 'masterclasse' sobre a carreira.

PUB

Marjane Satrapi, nascida no Irão em 1969, é autora de banda desenhada, livros para crianças e de filmes de animação e imagem real. Entre os trabalhos mais conhecidos contam-se a história autobiográfica "Persépolis" e "Galinha com ameixas", ambos novelas gráficas adaptadas para cinema.

A realizadora prepara-se para estrear, em 2020, o filme "Radioactive", a partir de uma novela gráfica de Lauren Redniss, sobre a vida da cientista polaca Marie Curie.

O Festival Novos Realizadores Novo Cinema conta anualmente com uma programação de cinema, com secções competitivas, e também com oficinas, 'masterclasses', conferências, palestras e fórum de apresentação de projetos ('pitching') sobre as várias áreas ligadas ao cinema.

Além de Marjane Satrapi, o programa profissional contará com nomes como o argumentista Tony Grisoni, colaborador de Terry Gilliam, e John Warhurst, Tim Cavagin e Nina Hartstone, a equipa que fez a edição de som do filme "Bohemian Rhapsody".