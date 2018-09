É a maior indignação da década para João Miguel Tavares, "tirando José Sócrates". As suspeitas de fraude com os fundos para as vítimas dos incêndios de 2017, em Pedrógão Grande, são um aproveitamento inexplicável da generosidade alheia. Ricardo Araújo Pereira também embarca no tema para lembrar como estes casos são prejudiciais à confiança dos portugueses nas campanhas de solidariedade.

"É preciso um tipo especial de canalha para fazer este tipo de coisa."

Sobre a Web Summit e o polémico convite endereçado a Marine Le Pen, Ricardo Araújo Pereira explica que achou mal quer o convite, quer o "desconvite" que se seguiu à presidente do partido de extrema-direita francês (Frente Nacional). Até porque, acrescenta, toda a gente sabe bem o que é "essa treta do fascismo".

"As pessoas não estão a um discurso de Marine Le Pen de começar a fazer a saudação romana!"

Pedro Mexia questiona o convite de Paddy Cosgrave a Marine Le Pen e defende que a forma de lidar com as ideias que detestamos é debatê-las publicamente com as pessoas que as defendem. E não tem dúvidas em classificar o fundador da Web Summit:

"Ou é uma manobra publicitária, ou ele é um "xoninhas!"

Pode ver ou ouvir a emissão completa do Governo Sombra em TSF.pt.