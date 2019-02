Ricardo Pais volta com Oleanna

Da Duvida se fez a certeza que no entanto, a duvida persiste, parece um jogo intrincado de palavras, mas como os novelos cheios de nós todos podem ser desatados, é o caso deste. Da Duvida é a pequena empresa que Ricardo Pais, fundou em 2013, e Ricardo Pais, diz que quem sido até com alguma indecência que tem jurado que não voltava a encenar, mas já há uma certeza, hoje estreia uma nova encenação, sem qualquer apoio, seja quem for, produção própria, é um momento para Ricardo Pais. O espetáculo é Oleanna de David Mamet, com dois atores, um professor e uma aluna, ele acusado de assedio sexual. Dois atores e um telefone, aqui o telefone é também ele personagem, e depois um cenário em negro, Ricardo Pais foi pedir ao amigo Filipe Cortez para criar o que queria para a caixa negra onde os atores se movimentam, era para ser vazia, mas ficou de uma outra maneira, com uma telas de borracha, como uma instalação/performance. Já viu a caixa do correio? se calhar também recebeu uma carta de Ricardo Pais, que convidou, mais ou menos 300 pessoas, entre amigos e outros para irem ver o espetáculo, não não é só para a estreia, é para todas as 14 récitas, e claro pagarem o preço do bilhete. Da duvida se fez certeza, Ricardo Pais mantém a promessa, o teatro há-de ser para sempre, tinha de facto prometido a si próprio outra coisa mas agora é mesmo até ao fim da vida ou das possibilidades da vida. No palco de uma caixa negra há palavras que se soltam das bocas dos atores, por vezes, às vezes demasiadas vezes, a personagem telefone interrompe a conversa, é Oleanna, o regresso de Ricardo Pais ao teatro, onde de facto nunca saiu e de onde nunca quis sair.

