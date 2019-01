Rivoli, Resiste

O Rivoli é um resistente, faz agora 87 anos, já foi tudo mas é ainda, como o atual diretor artístico, Tiago Guedes gosta de dizer, O Rivoli é a imagem do Porto. Os dois dias de aniversário, sábado e domingo, para o Rivoli tem um nome: 100% Porto, que é também o nome de um dos espetáculos desta comemoração. Parte do coletivo que junta a Alemanha e a Suíça, uma ideia que traça em cada lugar a fisionomia de todos os lugares com pessoas, são uma centena de pessoas uma foto grande neste caso do Porto. Já foram feitos vários 100%, em Paris, ou Bruxelas, uma ideia de 10 anos que vem agora ao Porto marcar os 87 anos do Teatro. Aproveitando esta ideia a programação dos 87 anos do Rivoli cai também sobre esta ideia de 100%Porto e os 25 artistas todos são do Porto e partem do Porto para criar o que fazem. Os artistas da cidade, do Porto que esperam dos 87 anos do Rivoli, uma resistência tão grande como esta que evidenciou até aqui. O que esperar de um Teatro que já foi tudo, que ainda é de tudo e que resistiu, firme, é o Rivoli, é o Porto a 100%.

25 artistas da cidade do Porto

Rimini Protokoll • Jonathan Uliel Saldanha • Marco da Silva Ferreira • Jorge Andrade • Dona Rosa & Sopa de Pedra • Sérgio Martins & Rui Lima • Tânia Dinis • Bruno Senune • Flávio Rodrigues • Valter Fernandes • Jorge Louraço Figueira • Rodrigo Santos • ACE - Escola de Artes • ESMAE - Escola Superior de Músicas e Artes do Espetáculo • Cristiana Sabino • Rui Spranger • Marco Oliveira • Renato Roque • Rui David • Pedro Alves • Pedro Ferraz • Ricardo Megre • Francisco Rua • Groove Ball (Simone Francisco, Inês Pando & Igor Ribeiro)

A entrada é gratuita e os bilhetes (para sábado e domingo) podem ser levantados na Bilheteira do Teatro Rivoli no sábado, 19 de janeiro, a partir das 10h30, no máximo de dois bilhetes por pessoa e por espetáculo (sujeito à lotação das salas).

Os bilhetes que ficarem disponíveis e que não forem levantados no sábado, poderão ser levantados no domingo, 20 de janeiro, a partir das 10h30, nas mesmas condições acima enunciadas.