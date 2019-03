Será que conhecemos bem os rios portugueses? Livro recém-publicado ensina

O recém-lançado livro "Rios de Portugal. Comunidades, Processos e Alterações", é um livro científico sobre os rios portugueses, com uma linguagem menos técnica e acessível a qualquer um, podendo ser utilizados por investigadores, professores, mas também por estudantes do ensino básico e secundário.

No contexto académico, os artigos científicos são escritos numa linguagem pouco acessível a todos os interessados pelo tema, segundo as autoras, são escritos para serem lidos por outros cientistas, e o livro que publicaram vem tentar resolver essa questão. Embora aborde temas mais abrangentes, a esperança é que os leitores queiram aprofundar o conhecimento adquirido no livro

Explicam que é difícil chegar à definição de um rio-tipo português, devido à grande diversidade de fatores como o tamanho, características geológicas, o clima, mas há dois grandes grupos: os rios do Norte, mais atlânticos, e os rios do sul, mais mediterrâneos.

O livro dá a conhecer os diferentes ecossistemas dos rios, conta com artigos de 64 investigadores e está dividido em 17 capítulos, e foi organizado por Verónica Ferreira e Maria João Feio, investigadoras da Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), com as quais falou o jornalista Miguel Midões.

As duas investigadoras, Verónica Ferreira e Maria João Feio, esperam que a obra sirva para o desenvolvimento de uma consciência ecológica, e que permita reconhecer a diversidade de ambientes e de organismos dos rios portugueses, bem como os impactos que as populações humanas têm sobre estes.