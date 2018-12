Sol, chuva e neve dentro de uma tenda. O Novo Circo chegou a Monchique

Uma companhia Francesa, o Cirque Airtal, apresenta o espetáculo "Saison de Cirque", trazendo a Monchique a magia do circo até dia 1 de janeiro. Uma união entre o malabarismo, a arte equestre, o humor e a música.

A companhia nasceu do encontro de duas pessoas, Viktor e Caty. "A Caty é uma pluma, é uma acrobata, e o Viktor, por oposição, é um bom gigante, que faz a pluma andar no ar", explica Giacomo Scalisi, produtor do Projeto Lavrar o Mar, que traz até Monchique esta criação.

"Saison de Cirque" estreou no verão, em Lyon e acaba de passar por Paris. Na companhia vêm músicos, malabaristas e muitos outros artistas de circo. "Há uma banda ao vivo que toca música todo o tempo e uma dramaturgia de novo circo. Conta-se uma história das estações, tem sol, chuva, neve", conta Giacomo Scalisi.

A repórter Maria Augusta Casaca foi à descoberta deste circo que vem encantar o Algarve

Na passagem do Ano, em Monchique há festa rija, à qual se junta o Cirque Airtal. Depois do espetáculo, "a orquestra do Circo vai acompanhar esta passagem do ano, ao ar livre, com muita comida" e o champanhe oferecido a todos pelo autarca de Monchique.

Para o dia da passagem de ano, os bilhetes para o espetáculo já estão esgotados. Para as outras datas ainda há ingressos, que podem ser comprados no site do projeto Lavrar o Mar .