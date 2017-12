Subcultours, plataforma para conhecer as cidades na "casa" dos artistas

Quando visita uma cidade já pensou como seria conhecer a casa ou o atelier ou partilhar uma refeição com um dos artistas locais? A startup Subcultours agarrou nesta ideia e criou uma plataforma que permite conhecer de perto as rotinas, o trabalho e os projetos destes profissionais.

A cidade do Porto faz parte desta rede, que engloba a Alemanha e a Costa Rica. Katja Kramer, fundadora da Subcultours, explica que "basicamente na Subcultours criamos experiências com artistas e profissionais das indústrias criativas do Porto, que representam a cultura e a subcultura da cidade. E o que fazemos na Subcultours é levar os viajantes, os turistas, mas também os locais interessados em conhecer a casa, o local de trabalho destes artistas. Os programas vão desde comer em conjunto, criar algo ou inspirarem-se em conjunto."

A jornalista Rute Fonseca falou com a fundadora da Subcultours

A ideia surgiu após uma viagem pela Costa Rica. "San José, a capital da Costa Rica, não é um sítio muito apelativo... como a cidade do México ou o do Panamá. A razão é que quando lá vamos não é tão bonito como a cidade do Porto ou Lisboa e dei por mim a questionar-me mas há alguma cultura aqui? Quem são os artistas, os criativos desta cidade? E lentamente percebi que a criatividade e os criativos estavam na privacidade das suas casas e portanto como viajante, como turista não temos qualquer referência sobre quem constrói a cultura e a subcultura de uma cidade e pensei que seria fantástico ter um plataforma onde pudéssemos encontrar e falar com um artista da cidade para onde viajamos."

Katja Kramer diz que a Subcultours "beneficia da ajuda que dá aos artistas e eles beneficiam do nosso trabalho, porque eles definem um preço com a Subcultours, que por sua vez consegue clientes e gera um negócio. Por isso, podem fazer algo de que gostam muito e em relação ao qual são apaixonados em vez de fazerem dinheiro com um emprego completamente diferente e que não tem nada a ver com a arte. Podem ainda promover exposições e divulgar a sua paixão."

O Porto é uma das cidades presentes na plataforma. "Quando começamos só tínhamos online a Bloody Dinner, da gastronomia local. As pessoas podem visitá-la, em casa, e juntos criarem pratos de comida tradicional. Pratos que são típicos da cozinha tradicional portuguesa. Em breve vamos trazer à plataforma artistas de diferentes áreas, como escultura, pintura, músicos, artistas de rua, tatuadores... todos os diferentes tipos de cultura e subcultura que possa imaginar. Normalmente vemos os artistas online, nas plataformas media e escolhemos os que julgamos ser atrativos, únicos e representativos da cidade e do país..... e que não podem ser encontrados noutro país."

"Depois entramos em contacto com eles e perguntamos se estão interessados e se apreciam entrar em contacto com estrangeiros. Se eles disserem ok, então começamos a fazer uma tour cultural e tratamos de tudo", explica a fundadora da Startup Subcultours.

Para quem estiver interessado em fazer parte da plataforma: "os artistas podem contactar-nos por email, hi@subcultours.com, ou podem enviar-nos uma mensagem via Facebook e podem juntar um link do seu website ou do seu canal de media e depois entramos em contacto".