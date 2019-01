Produção portuguesa "Sul" vai ao Festival de Berlim para estreia mundial

Ainda não estreou em Portugal - só lá para setembro deste ano é que tal deve acontecer - mas já está a dar cartas na Europa. A série "Sul", uma produção da Arquipélago Filmes e da autoria de Edgar Medina, é um "policial negro" cuja ação acontece em Lisboa durante o período de crise económica do país.

Esta é a primeira vez que uma série portuguesa é apresentada, a nível internacional, num dos maiores Festivais de Cinema mundiais. O primeiro episódio da série será mostrado na secção "Drama Series Days".

Num comunicado enviado pela produção da série, lê-se que a série da autoria de Edgar Media e argumento de Guilherme Mendonça, Guilherme Mendonça e Rui Cardoso Martins, "conta nos papéis principais com Adriano Luz, Jani Zhao, Afonso Pimentel, Margarida Vilanova, Ivo Canelas e Nuno Lopes. A montagem está a cargo de Sandro Aguilar, a direcção de fotografia de Pedro Cardeira e a banda sonora original é da autoria dos Dead Combo."

A edição de 2019 do Festival Internacional de Berlim decorre entre 7 e 17 de Fevereiro. Em Portugal, a série deve estrear em setembro de 2019 na RTP e conta com o apoio do "ICA, RTP, do Fundo de Apoio ao Turismo, Cinema e Audiovisual e com uma parceria com a Global Media." Tem world sales da Latido Films.