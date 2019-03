Teatro Nacional S.João, Começa um Século

Dez itens sublinhados e que serve de ponto ao Teatro Nacional S. João que se quer afirmar como um teatro de criação artística, uma companhia quase residente, um co produtor de referência, um teatro Três casas, um centro de formação, um teatro nacional a Norte, vocação internacional, um parceiro privilegiado, e uma melhor organização e marcar os 100 anos sem ser, diz Pedro Sobrado, presidente do conselho de administração, uma festa em contínuo, ao longo ano, mas sim afirmar o Teatro Nacional S. João como teatro de referencia. O teatro Nacional S.João quer ser isso mesmo um Teatro Nacional do norte e que trabalha para o norte, tanto que a primeira produção, do ano que vem, do novo diretor artístico Nuno Cardoso vai ser feita fora da cidade do Porto. Um teatro Nacional com três casas, que incluiu o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro de São Bento da Vitória e um lugar que tem sido uma verdadeira escola de teatro e de tudo o que está relacionado,o próprio Pedro Sobrado assume essa produção própria para ele mesmo. Foi assessor de imprensa há vinte anos, chefiou várias publicações do teatro, fez dramaturgias e agora foi chamado pelo ministério da Cultura para dirigir o conselho de administração do teatro. Porque o teatro não são só os atores na frente do palco, tudo o resto, os técnicos de luz de som, o contra regra, toda a maquinaria tem gente e um espetáculo é um mundo inteiro. 99 anos hoje, um século a partir de agora para o Nacional S. João. Aniversário do Teatro Nacional S.João. No Porto, marcou hoje 99 anos e anunciou o que pretende fazer para marcar este século de exitência, sem perder a memória mas também lançar o futuro de um teatro que se quer nacional a norte.

PUB