Tremor, 6ª Edição nos Açores

Cruzamentos que começam desde logo com o cruzamento entre a música e a performance, o que se faz de mais ancestral e o mais contemporâneo, residências artísticas, exposições, António Pedro Lopes, uma das vozes autorizadas do Tremor quer que este festival seja um lugar de muitos lugares, o território é o lugar do Tremor. Muitas disciplinas da arte vão estar ali nesse imenso palco que vai ser S. Miguel e Santa Maria, tudo irradia da música, ponto de partida do Tremor. Experiencias contemporâneas, mas principalmente descobrir as pessoas dos Açores e e ancestralidade que carregam na arte e na cultura que fazem, na gastronomia, nas visitas nos caminhos com um sublinhado para o espetáculo de abertura construído em diálogo pelo coletivo Ondamarela com a Escola de Música de Rabo de Peixe e a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel, sentir os sons.

