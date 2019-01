Ulisses de gabardina amarela?

"'Odisseia' somos nós. São todos os livros que ficam e todas as histórias que se contam. São palavras que nascem de um "Homero" para se perpetuar no imaginário de todas as pessoas". Assim se apresenta este espetáculo, criado e encenado por João André e coproduzido pela BRUTA Companhia de Teatro e pela Companhia de Atores.

Aqui, a imaginação é a personagem principal e Carlos Gonçalves, Carolina Picoito Pinto, João Gamory e Maria Mouga Muge são os atores de serviço. A música é de Pedro Khan.

"Odisseia" é um espetáculo para maiores de 6 anos e vai estar no Teatro Amélia Rey Colaço, em Algés, até 24 de março.

Os bilhetes custam 6 euros para as crianças e 8 euros para os adultos. O bilhete familiar (3 pessoas / máximo 2 adultos) custa 18 euros. Mais informações aqui .