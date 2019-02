Um ciclo para dar uma ajuda aos pais no processo educativo

"Motivar os filhos para o estudo". É este o tema de mais uma iniciativa do ciclo Pais Informa, uma iniciativa da Câmara Municipal de Loures dedicada a pais e encarregados de educação.

António Monteiro, técnico superior da Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo da autarquia explica que este ciclo nasce do diálogo com as Associações de Pais do concelho, mas está aberto a todos os que queiram participar.

A próxima oficina está marcada para dia 1 de março, às 18h30, na Escola Básica de Loures e vai ser dirigida pela psicóloga Ana Manta, mestre em desenvolvimento infantil. Nesta oficina haverá exercícios práticos e a psicóloga estará disponível para esclarecer dúvidas e dar sugestões concretas e ensinar métodos para ajudar as crianças a estudar.

Este ciclo que foi inaugurado pelo psiquiatra Daniel Sampaio vai contar ainda com nomes como o de Carlos Neto, professor e investigador da Faculdade de Motricidade Humana ou de Rosário Carmona e Costa, psicóloga clínica e psicoterapeuta de crianças e adolescentes e autora do livro "iAgora? Liberte os seus filhos da dependência dos ecrãs."