Um convite para um mergulho no mar profundo

"Marinho" é um mergulho num mar cheio de pontos de interrogação. Há respostas também. "O que é que acontece na realidade e no nosso imaginário quando nos relacionamos com essa imensidão líquida que é o mar, que tanto tem cá fora como lá dentro, que tanto provoca atração como medo, que tanta História nos fez, tanta história nos dá, e tantas nos faz fazer?" Margarida Mestre enuncia as perguntas e procura respostas.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

Susana Duarte, responsável pela programação Mais Novos do São Luiz conta que este é um projeto que envolveu várias estruturas culturais e que vai sendo contaminado pelos diferentes públicos e pelos espaços por onde vai passando. Para este espetáculo no São Luiz em Lisboa, "Marinho" conta com um coro de seres marinhos formado por elementos do Projeto de Envelhecimento Ativo da Junta de Freguesia da Misericórdia. Mais informações aqui .