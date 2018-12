Um lanche de Natal que dá asas à ilusão

Em Leiria, a magia da época natalícia chega através de um artista muito especial: Jorge Cardinali. Ilusionista, cómico e animador, fintou o destino e deixou as ruas para ingressar no mais famoso livro de recordes. É agora mediador da associação InPulsar, que está a oferecer um lanche de Natal solidário aos sem abrigo e a outros grupos de risco na cidade.

Ouça a reportagem de Cláudio Garcia

Depois de um ano de intensa atividade da InPulsar, em vários projetos de inclusão social, com diferentes faixas etárias, está quase tudo pronto para o evento deste domingo, 23 de Dezembro, inserido no projeto Giros na Rua, que reúne os tradicionais presentes de Natal, bens de primeira necessidade e outros mimos para proporcionar alguns momentos de alegria à volta da mesa.

Jorge Cardinali, nome de artista habituado a enganar as circunstâncias com truques de magia, é atualmente colaborador da InPulsar, mas sabe o que é estar do outro lado. E não esquece o valor da solidariedade. "Sou mediador de pares. Faço a ligação do pessoal que está na rua com os técnicos da associação. Faço acompanhamentos à Segurança Social, ao centro de emprego, a consultas, é esse meu trabalho", explica.

Deixou a droga, voltou a dormir em casa própria, é uma história de sucesso com registo no Guinness. "Vai para nove anos que saí da rua. Sou artista de circo, animador, mágico, sou cómico, palhaço e sou recordista mundial a girar pratos. Tenho três [recordes]. Um com três pratos a girar durante quatro horas, outro 15 pratos duas horas e tal e o último foi no dia 10 de Junho, também cá em Leiria, foi com 21 pratos, estive uma hora e 19 minutos".

Em simultâneo com o trabalho na InPulsar, Jorge Cardinali continua a dar asas à ilusão e a surpreender o público, uma pomba de cada vez. "Tem que haver um segredo: ela vai escondida num cantinho do lenço".

E é assim que magia acontece, no lanche de Natal da InPulsar, com os sem abrigo, em Leiria. Só mesmo para quem acredita. No domingo, a associação vai distribuir prendas e roupa a quem mais precisa, no âmbito do projeto Giros de Rua, que trabalha com vários grupos de risco e tem financiamento do SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.