Um homem está sentado a um canto do palco. Ouçamos a voz deste homem: "Em Lisboa era difícil ver as estrelas. Eu vinha à varanda, com o gin na mão, e não encontrava uma que fosse. Creio que foi aí que comecei a dividir as terras entre aquelas em que se pode ver as estrelas e aquelas em que não se pode".

PUB

Estamos no lugar dos Dois Caminhos, freguesia da Terra Chã, na Terceira, Açores.

"Aqui veem-se muito bem as estrelas", continua o narrador. É a primeira das dez leituras de Fernando Alves. Quando o convidaram para o elenco da peça, disse logo que sim, conta-nos Joel Neto, o escritor que escreveu a peça em parceria com a mulher, a tradutora Catarina Ferreira de Almeida.

A história dos dois, Joel e Fernando, podia dar outra peça "creio que nos encontramos na necessidade do íntimo", confessa o escritor "na capacidade de se arrepiarem com a emoção do outro" completa Catarina.

E conhecem-se quando "A Vida no Campo" ainda nem livro era e Fernando lia na rádio as crónicas escritas por Joel, lá dos Açores, e publicadas no Diário de Notícias. Eram os primeiros Sinais. Depois o livro. Depois a reportagem/ documentário na TSF " Leva-me à estrada do paraíso". De lugar em lugar, até Um Lugar de Intimidade.

O convite parte da encenadora Luísa Pinto da Narrativaensaio. A peça é escrita a quatro mãos. Joel num escritório, Catarina no outro. A trocarem falas por computador. Consta, já nem eles sabem dizer muito bem, que a deixa é dada por uma discussão doméstica "daquelas de abalar as fundações" e depois continuaram. Uma fala e outra. Ele e ela. Uma história de amor, uma crise conjugal, três atos, um epílogo, dez leituras e mais duas.

No palco ele e ela são os atores António Durães e a atriz Filipa Guedes.

Há imagens, que mudam com os textos. Há a música de Carlos Tê.

Há Vida no Campo.

Ouça a reportagem da jornalista Teresa Dias Mendes

Um Lugar de Intimidade estreia esta quinta-feira, na Casa das Artes em Famalicão, e está em cena até sábado. Depois vai andar por outros lugares, no continente e nos Açores.