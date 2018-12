Quando fundou o Grupo de Teatro Infantil Animarte há 15 anos, Sofia Espírito Santo já tinha sonhos que iam além do teatro. Na sua mente formava-se a ideia de um dia realizar um filme só com crianças. Os anos foram passando e a ideia ia ficando de lado, até ao dia em que os seus caminhos se cruzaram com a escritora Sara Rodi.

Assim que abriu o primeiro livro de "Escola das Artes", conta a a atriz à TSF, começou de imediato a relacionar a descrição das personagens com as crianças que pertencem atualmente ao Animarte. Desse ponto de partida, foi juntando forças com amigos de profissão: o realizador Nuno Santana, a atriz Carla Andrino, entre outros.

Sofia Espírito Santo revela que esta é uma produção 100% portuguesa e sem subsídios. Questionada se tentou apoios estatais, a atriz admite que não pois preferir concentrar todas as energias na realização e produção do filme em vez de aguardar por um apoio que poderia nunca chegar. Assim, o mealheiro do Animarte foi a grande fonte de financiamento do filme que estreou a 8 de dezembro no Cinema São Jorge, em Lisboa.

O filme conta a história de Rute, mãe de quatro filhos muito diferentes, que se vê obrigada a arranjar uma solução para suportar os custos da família. Ex-bailarina, acaba por conseguir um bom emprego numa companhia de dança que atua em cruzeiros. Na impossibilidade de levar os filhos consigo, deixa-os ao cuidado de Lalá, uma grande amiga, que os acolhe na escola que dirige: a Escola das Artes, um colégio com internato para jovens com aptidão artística.

