Um novo mergulho na toca do coelho

A curiosidade atrai uma menina chamada Alice para uma toca de coelho, onde cai. É então transportada para um lugar fantástico, povoado por criaturas especiais. "Alice no País das Maravilhas" sobe ao palco de Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa, onde vai ficar até 6 de janeiro.

Trata-se de uma adaptação de Ricardo Neves-Neves, que também partilha a encenação com Maria João Luís. E esta é uma adaptação que quer ser fiel à 'Alice' original - o que Ricardo Neves-Neves assumiu como um risco, tendo em conta a quantidade de representações artísticas a que "Alice no Pais da Maravilhas", de Lewis Caroll, já deu origem.

No entanto, a peça pega mais do que apenas esta história. A 'Alice' que vemos em palco, a menina que mergulha na toca do coelho, vai, depois, passar para o outro lado do espelho. "A meio do processo de trabalho, apercebi-me de que estava a contar toda a narrativa de 'Alice no País das Maravilhas', mas através dos diálogos e muitas personagens de 'Alice no Outro Lado do Espelho'", esclarece Ricardo Neves-Neves.