Um parque para fazer pausa na viagem

Para quem anda na estrada, por vezes surge a dificuldade em encontrar um restaurante para fazer uma pausa e saborear uma refeição.

No Alentejo, a meio da distância entre Montemor-o-Novo e Arraiolos, o cenário é o típico montado. À margem da movimentada estrada, destaca-se uma construção airosa, de linhas clássicas, em que o branco é a cor dominante.

É o restaurante PARQUE, conhecido por uma apreciada especialidade bairradina.

Casa aberta há vários anos, tem ainda a valência de café, ao lado, com entrada independente, a sala principal. Desafogada, com dois pilares ao centro, que sustentam o teto. Boa luz natural garantida por amplas janelas envidraçadas, Decoração com base em motivos e objetos regionais, da cerâmica aos utensílios em cobre.

Sobre as mesas, toalhas em tecido cobertas com papel, a exemplo dos guardanapos.

Pratos regionais e grelhados dão corpo à lista, em que surgem, no capítulo de entradas, queijo alentejano; paio e torresmos do rissol, que chegaram à mesa para satisfazer a gula inicial.

Neste capítulo, também figuravam saladinha de vinagrete; ovos mexidos com farinheira ou com espargos verdes.

Entre as especialidades da casa destaca-se o leitão assado em forno a lenha, com lugar especial e bem visível para o corte do reco, antes de ser servido.

Neste capítulo, a alternativa tem sabor regional -- migas de espargos com secretos na telha.

O arroz de pato à Parque, com laranja - igualmente rotulado de especialidade - é outra opção, completando o trio que se destaca na lista.

Que não é particularmente vasta, mas apresenta um lote de propostas que reforçam o caráter tradicional da cozinha: há migas de espargos, de tomate e à alentejana. Para acompanhar secretos, lombinhos e, nesta última opção, carne do alguidar.

Menos habituais, as migas de bacalhau, com ovo picadinho no tarro, o recipiente em cortiça, que mantém a temperatura dos alimentos e era utilizado, em tempos, pelos trabalhadores rurais.

Os grelhados no carvão são alternativa: costeletas do cachaço; secretos; lombinho em medalhões ou em espetada com ananás e gambas; picanha de novilho à brasileira - com arroz e feijão preto - e as populares febras, que se revelaram sensaboronas, apesar da generosidade da dose.

A mista de carne é para dois comensais.

O bacalhau em quatro versões - dourado, à moda de Elvas; frito à minhota ou assado à lagareiro com batata a murro e em arroz com espinafres - domina os pratos de peixe.

Na doçaria, sobressai o conde de Arraiolos, bolo tradicional da vila conhecida pela tapeçaria, confecionado com gila, amêndoa, ovos e claras em castelo.

Outra doce opção alentejana é a sericaia com ameixa de Elvas.

Garrafeira razoável, com as referências da região em maioria e vinho da casa a copo.

Serviço simpático no restaurante O PARQUE DOS LEITÕES, ao Km 96 da Nacional 4, entre Montemor-o-Novo e Arraiolos.

Localização: Estrada Nacional 4, Km 96 (entre Arraiolos e Montemor-o-Novo)

Telef. 266 499 034