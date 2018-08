"Um porto para o Mundo", o teatro musical de rua que esgota bilhetes

Junto a uma das margens do Rio Ave em Vila do Conde estreia esta noite mais uma edição do espetáculo "Um porto para o Mundo".

O património do concelho é, uma vez mais, o pretexto para uma peça cujos números impressionam e que já é considerada "o maior teatro musical de rua do país".



O elenco conta com 400 atores amadores e mais de cinco mil pessoas na plateia montada no cais da alfândega em Vila do Conde, números que levam a autarquia a anunciar o maior teatro musical de rua do país.



Na edição número quatro de "Um porto para o Mundo", o enredo é baseado na história das freiras clarissas do Mosteiro de Santa Clara que está a celebrar 700 anos.



O criador e encenador do espetáculo Amauri Alves diz que encontrar histórias para contar em Vila do Conde é a parte mais fácil.



"Vila do Conde tem uma característica única que cada pedra que você levanta tem história. É muito fácil preparar um novo roteiro, um novo guião com a quantidade de informação e factos relevantes que a cidade oferece", refere o responsável pela peça.



Os bilhetes para as quatro primeiras sessões, que se realizam entre sexta e segunda-feira, esgotaram em menos de cinco horas. Como tal, haverá uma sessão extra na terça feira.



O encenador Amauri Alves admite que foi atingido um limite e que a resposta no futuro terá de ser dada pela autarquia



Até agora foram vendidos perto de 21 mil bilhetes e os bilhetes para o ultimo espetáculo apenas serão colocados à venda na terça-feira.