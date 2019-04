Uma Aventura no Fundo do Mar. O livro onde o maior vilão é o plástico

Acaba de chegar às livrarias mais um livro da coleção "Uma Aventura", de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. "Aventura no Fundo do Mar" é o número 61 da coleção. Ilustrado por Arlindo Fagundes, a obra tem como cenário o Algarve.

Desta vez, a ação passa-se numa praia não identificada e tem motivações pedagógicas. As férias dos jovens protagonistas são aproveitadas para uma visita ao Zoomarine cheia de peripécias, sempre ligadas às questões ambientais.

Em entrevista ao jornalista Fernando Alves, na manhã da TSF, Ana Maria Magalhães descreve o tema do livro como "o problema terrível e tremendo dos plásticos que estão a entupir os nossos oceanos, que estão a estragar a nossa única casa, que é o Planeta Terra".

A autora conta que o objetivo das duas escritoras é "sensibilizar jovens e adultos" e explica como: "Neste livro as nossas personagens vão mergulhar com uma equipa de voluntários para retirar plásticos do fundo do mar e aí será também um ponto de partida para acontecimentos muito emocionantes".