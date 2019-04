Uma linha e uma bailarina. Um espetáculo de dança que sublinha "magia"

"O material que eu utilizo durante a peça é uma linha e ela sublinha uma série de coisas no espetáculo: sublinha as medidas do teatro, as medidas do meu corpo, direções, gestos", revela Marta Cerqueira, a criadora de "Sublinhar".

A bailarina conta que este espetáculo tem momentos de magia: "Não sei se estou a abusar muito do termo, não percebo nada de magia, mas acho que se conseguem ali alguns momentos mágicos em que a linha sai de sítios inesperados."

A linha que ocupa o espaço no espetáculo "Sublinhar", define, sublinha, preenche, dá corpo à voz e permite criar desenhos suspensos. Com música de Simão Costa, cocriação de Inês Campos, objetos de João Calixto e luz de Carin Geada, "Sublinhar" volta a apresentar-se no LU.CA - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, sábado e domingo, 6 e 7 de abril, às 16h30. Mais informações aqui .