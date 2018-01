Uma maratona de Moby Dick, dos Estados Unidos aos Açores

Em meados do século XIX, Herman Melville embarcou num navio baleeiro, nos Estados Unidos da América. Durante 18 meses bebeu as experiências de homens que, no mar, fizeram da caça à baleia um sustento.

Algures, por ali, nasceu Moby Dick, a história contada pelo marinheiro Ismael, da luta do capitão Ahab com a baleia branca, que conta com referências aos pescadores açorianos.

Uma história que é agora revisitada na Maratona Luso-Americana de Leitura, que acontece nos dias 6 e 7 de janeiro, nos Estados Unidos e nos Açores, em simultâneo.

Jorge Bruno, diretor do museu de Angra do Heroísmo, explicou na TSF a forma como os Açores podem podem ter influenciado a obra do escritor norte-americano.

Esta é já a 22.ª edição da maratona, nos Estados Unidos, que contará com a leitura da versão original de Moby Dick no Museu da Baleia de New Bedford - uma leitura que demorará 24 horas.

Já nos Açores, este é o terceiro ano do evento, que terá lugar na Horta. ma ilha do Faial, e no Museu de Angra do heroísmo, na Ilha Terceira.

Além da leitura da obra de Melville, a maratona contará também com outras atividades, como uma projeção do filme baseado na obra, um ateliê de modelagem e uma mostra de cerâmica inspirada no mar dos Açores, da autoria de Adolfo Mendonça.