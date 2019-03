Tim Burton não se esqueceu dos elementos fundamentais do filme de 1941. Há um circo onde tudo pode acontecer e um comboio que o leva a todo o lado, há elefantes cor-de-rosa e, claro, um pequeno paquiderme de orelhas grandes.

A jornalista Cláudia Arsénio foi ver Dumbo, de Tim Burton. Um trabalho com sonoplastia de Margarida Adão

Mas em 2019 não há animais falantes e as cegonhas não trazem bebés. O circo é uma família onde Holt, a antiga estrela dos cavalos, reencontra os filhos quando volta da Primeira Guerra Mundial e fica encarregado de tratar dos elefantes. Uma delas está grávida e quando o bebé nasce surpreende tudo e todos com as grandes orelhas.

Os filhos de Holt, Milly e Joe, cuidam do pequeno elefante e, um dia, descobrem que Dumbo é mesmo especial. Uma pena, um espirro... e a magia acontece. Dumbo voa e salva o circo da falência. Magia que atrai a ganância de quem quer ter Dumbo como atração principal.

É neste ponto que o filme de Tim Burton mais se afasta do filme original, quando a fábula mostra também o lado feio, como os maus tratos dos animais do circo.

Tim Burton junta a turma habitual para uma nova incursão na Disney depois de Alice no País das Maravilhas. No elenco há caras conhecidas do universo do cineasta como Danny de Vito, Michael Keaton ou Eva Green.

A música é de Danny Elfman, que colaborou em quase todos os filmes do realizador, mas desta vez também há Arcade Fire e "Baby Mine".